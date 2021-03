Nikias, de spion in ‘De Bachelorette’, viel ei zo na door de mand: “Ik werd meteen herkend”

TVVoor de vrijgezellen in ‘De Bachelorette’ was het vorige week een donderslag bij heldere hemel. Hun ‘liefdesrivaal’ Nikias blijkt in feite Elkes beste vriend te zijn. Zijn rol: haar behoeden voor foute keuzes. Hij vervulde zijn taak met verve: “Ik heb Elke gewaarschuwd voor een aantal mensen, nu is het aan haar om daar iets mee te doen.” Al had het geen haar gescheeld of hij was al op dag één ontmaskerd...