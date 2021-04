Nieuwkomer Ruben Francq uit ‘Dertigers’: "Nog nooit een man gekust. En dan moest het meteen met twee"

Zijn donkere haardos uit 'Dertigers' ruilde hij intussen voor blonde lokken. Een metamorfose voor een kleine rol in 'Billie vs. Benjamin', de nieuwe fictiereeks van Shelter. Hoewel hij als verpleger Nick nog maar een vijftal keer is gepasseerd in het derde seizoen van 'Dertigers', werd Ruben Francq dus wel al opgemerkt door Shelter-baas Tim Van Aelst. "Ik ben blij dat het zo goed overkomt", reageert Ruben. "Want het was toch wel even slikken toen ik die rol van Nick kreeg." Op het eerste gezicht een knappe en hetero verpleger - met veel succes op sociale media - en mogelijk de nieuwe vlam van Saartje (Kim Van Oncen). Tot de aflevering van gisteren voor een wel erg verrassende twist zorgde. Nick valt op mannen. Op Alex (Kristof Goffin) en Elias (Yemi Oduwale) meer bepaald. Hun eerste kennismaking resulteert vanavond zelfs in een triootje. "Een verhaallijn die er boenk op zit", lacht de acteur. "Wim (De Smet, regisseur, red.) heeft dat echt keigoed geschreven. Alleen stuurden mijn vrienden me wel een bedenkelijk berichtje van: 'Hé, met wie zit jij daar nu te muilen op tv?!' (lacht) Ik ben hetero in het echt, ik had nog nooit met een man gekust en dan moest ik er meteen twéé kussen." Of hij in het echt ook nog single is, houdt de Antwerpenaar liever privé.