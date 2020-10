Nieuwkomer in ‘De Slimste Mens’ Delphine houdt er nogal opmerkelijke vriendjes op na

Showbizz Jules Hanot schrijft een brief aan James Cooke: “Om me te veront­schul­di­gen voor het feit dat ik je al te lang versleten heb voor een tetterende dramaqueen”

25 oktober In tijden van Twitter is een mening bij alles wat op ons scherm komt snel gegeven. Maar tv-beest Jules Hanot neemt zijn tijd en schrijft elke week een ouderwetse brief. De ene keer zalvend, de andere keer voorzien van een tik op de vingers van het tv-gezicht.