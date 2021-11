Nieuwe Zuid-Koreaanse serie ‘Hellbound’ nog populairder dan ‘Squid Game’

Zuid-Koreaanse series vallen in de smaak. Na het succes van ‘Squid Game’ en ‘My Name’ is nu ook ‘Hellbound’ een daverend succes. De Netflix-serie speelt zich af in Seoel. Mysterieuze wezens veroordelen individuen tot de hel en zodra dit is gebeurd, verschijnen precies op het aangegeven tijdstip buitenaardse wezens om de veroordeelden te doden in een brute verbranding. Naast alle chaos die ontstaat, wordt de opkomende religieuze organisatie, ‘The New Truth’, steeds populairder onder de bevolking.