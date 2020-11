Nieuwe zondagavond op Eén met 'Down the Road' en 'Black-out'

In het vierde seizoen van 'Down the Road' gaat Dieter Coppens opnieuw op reis met jongvolwassenen met down uit seizoen één. Ze trekken voor één keer niet naar het zuiden, maar naar Lapland. 'Black-out' is dan weer de nieuwe fictietrots van de VRT. In de reeks krijgt ons land te maken met een complete elektriciteitspanne. Er blijkt een kerncentrale stilgelegd en de daders ontvoerden ook de dochter van de eerste minister. Hun boodschap: gaat het licht weer aan, dan zal haar dochter sterven.