Nieuwe VTM-reeks ‘Flikken BXL’ duikt achter de schermen van grootste politiekorps van ons land

TVReportagemaker Karel Lattrez (36) zorgt voor straffe tv dit voorjaar. Vijf jaar na de aanslagen van 22 maart in Brussel gaat hij op pad met de Brusselse politie in het gloednieuwe programma ‘Flikken BXL’ op VTM. Vanaf donderdag 18 maart krijgen kijkers voor het eerst een diepe inkijk in het grootste en tegelijk meest controversiële politiekorps van ons land, de zone Brussel-Hoofdstad Elsene.

De interventie- en rechercheteams noteren elke dag zo’n 750 interventies. Ze proberen de klok rond het verschil te maken in de verschillende wijken van de stad: in de drukbevolkte Marollen, de Matonge in Elsene, het Schumanplein in de Europese wijk of evengoed in het toeristische centrum. Maar elke tussenkomst kan ook uit de hand lopen, hoe banaal de aanleiding ook is.

“Elke dag opnieuw raakt één van mijn mensen gewond tijdens een interventie”, zegt korpschef Michel Goovaerts. “Dat kunnen we niet aanvaarden. Er is een trend van police-bashing en ik denk niet dat die trend zomaar gaat liggen.” En ook hoofdinspecteur Nancy van de interventiedienst in Elsene is het daarmee eens: “Er hangen tegenwoordig affiches in de wijk waarop staat hoe je een agent moet neutraliseren. En daarmee bedoelen ze dus hoe ze ons moeten doden. Vroeger was het iets meer onbezorgd, maar nu hoop ik telkens dat ik straks nog mag thuiskomen.”

Tijdens de opnames werd de Brusselse politie ook geconfronteerd met de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Veel meer dan anders moeten ze mensen controleren omdat ze geen mondmasker dragen, de avondklok niet respecteren of om lockdownfeestjes in de stad stil te leggen. “Haast elke dag haalt de Brusselse politie het nieuws”, zegt ook tv-maker Karel Lattrez. “Omdat agenten worden aangevallen, omdat betogingen uit de hand lopen of omdat er kritiek is op het optreden van de politie zelf. Reden te meer om van dichtbij te kijken hoe zwaar de greep van de criminaliteit is op onze hoofdstad.”

‘Flikken BXL’, vanaf donderdag 18 maart om 22u00 op VTM