Nieuwe voetbalquiz met Erik Van Looy, Pedro Elias en Gilles De Coster in de maak

TV Nooit eerder was ‘De Mol’ zo gemeen, genadeloos en ongemeen hard: “Dit is echt om van te kotsen”

26 april “Dit is echt om van te kotsen.” Vaststelling van ‘De Mol’-kandidate Annelotte aan het einde van aflevering 6. Nooit eerder was het tv-spel zo gemeen, genadeloos en ongemeen hard als deze editie, waar dit keer de donkere schaduw van het voormalige Oost-Duitsland over hing. Juriste Jasmien Foré, de gedreven speelster, bleek te gedreven. En liep dus met ogen open in de val die ‘De Mol’ gespannen had. Volgende week al kennen we de drie finalisten. Zal daar nog een vrouw bij zijn?