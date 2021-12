Nieuwe trailer voor het tweede seizoen van ‘Euphoria’ belooft veel turbulente momenten

In de trailer horen we hoe Rue haar liefde verklaart aan Jules (Hunter Schafer). Fans hopen dan ook dat ‘Rules’, zoals het duo liefkozend genoemd wordt, nog lang en gelukkig zal leven. Alleen is dat niet wat we van de makers van ‘Euphoria’ verwachten. Hun turbulente relatie heeft al een grote tol geëist en de emoties liepen hoog op in het eerste seizoen. De trailer voor het tweede seizoen toont dat we vooral meer turbulentie kunnen verwachten. Verder zien we hoe Rue toegeeft dat ze hervallen is en ook de andere tieners blijven zoeken en tegen de muur lopen. De complexe personages zetten hun weg verder in de uitdagende wereld waar ze deel van uitmaken.