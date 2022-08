Nieuwe trailer van ‘Lord of the Rings’-prequel ‘The Rings of Power’ toont hoop nieuwe gezichten

TVVoor fans van ‘Lord of the Rings’ zit het wachten er bijna op. Op 2 september gaat de langverwachte prequel ‘The Rings of Power’ in première. Voor wie niet tot dan kan wachten, hebben we wel goed nieuws. De makers van de reeks gaven zonet nog een nieuwe trailer vrij.

In het begin van de trailer krijgen we te zien hoe de broer van Galadriel om het leven komt. “Mijn broer heeft zijn leven gegeven voor ons. Zijn taak is nu de mijne”, klinkt het vervolgens. Niet veel later richt Galadriel zich tot enkele andere gezichten. Het gaat onder meer om Elendil (Lloyd Owen), prins Durin IV (Owain Arthur) en Halbrand (Charlie Vickers). “Onze ontmoeting was geen toeval. Het heeft niets te maken met het lot. Het is het werk van iets groters.”

Daarnaast krijgen we in de trailer ook nog enkele andere personages te zien. Zo krijgen we ook al een eerste glimp van Isildur (Maxim Baldry), Arondir (Ismael Cruz Cordova), prinses Disa (Sophia Novmete), koning Durin III (Peter Mullan) en Elrond (Robert Aramayo).

‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ zal op 31 augustus al vertoond worden in enkele bioscoopzalen in de Verenigde Staten. Op 2 september maakt de reeks dan weer zijn debuut op Amazon Prime Video.

LEES OOK:

Volledig scherm © YouTube: Prime Video