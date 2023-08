Nieuwe thriller Jan Verheyen scoort op Netflix: 'Het Geheugenspel' op één in Vlaanderen en Nederland

TV “Soms vroegen we ons af wat bepaalde artiesten er kwamen doen”: Clouseau blikt terug op de hoogdagen van ‘Tien om te zien’

In de beginjaren van het VTM-muziekprogramma ‘Tien om te zien’ was de hysterie rond Clouseau immens groot. Tienermeisjes vielen massaal in zwijm voor de charmes van Koen Wauters (55). Samen met broer Kris (58) blikt hij terug naar die hallucinante periode en maken ze de vergelijking met nu. En waarom treden ze deze zomer amper op in Vlaanderen? “Om aan de rijen fans te ontsnappen, verstopten we onszelf in koffers.”