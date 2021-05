Nieuwe theorie over ‘De Mol’: is Philip dankzij een oranje scherm dan toch de Mol?

Herinneren jullie je het oranje scherm in ‘De Mol’ nog? Toen het begin van het nieuwe seizoen werd aangekondigd, zagen we niet twee, maar drie schermkleuren: rood, groen én oranje. Tot nu toe dachten we dat nog niet gezien te hebben, misschien omdat iedereen die derde kleur allang vergeten was. Maar een oplettende kijker denkt het scherm toch gezien te hebben en heeft daar een verrassende theorie rond opgebouwd.

Het was TikTokker Remko Dehertogh die menig ‘De Mol’-kijker deed beseffen dat er nog een oranje scherm aan bod zou moeten komen in dit seizoen. Want toen het nieuwe seizoen werd aangekondigd, zei Gilles: ‘Dit jaar is niemand zeker van zijn plek’. En op hetzelfde moment verscheen een oranje scherm achter een foto van de kandidaten. In de foto zien we ook de rangers die in de eerste aflevering nog een plaatsje konden bemachtigen in ‘De Mol’ aan de hand van een opdracht. De 18-jarige Noah kon op die manier toch nog deelnemen aan het programma. Je zou dus kunnen denken dat dat de reden was waarom Gilles zei dat niemand zeker is van zijn plek. Maar Remko heeft nog een tweede theorie gevonden die best wel steek houdt. Oordeel zelf maar.

“Misschien bedoelde Gilles ook dat niemand zeker was van zijn plek in de finale. En wie is normaal gezien de enige die zeker is van zijn plek in de finale? De mol.” En daar heeft Remko een punt. We zagen het hele seizoen lang nog geen oranje scherm, tenzij je goed oplette tijdens de exit van Philip. Het scherm van alle deelnemers die voor Philip het programma moesten verlaten, zag eruit zoals het onderstaand scherm, dat Jasmien te zien kreeg. Een rode achtergrond, met een witte vingerafdruk. Maar wie goed gekeken heeft, zag dat het scherm van Philip een rode achtergrond met een oranje vingerafdruk had. Wat wil dat zeggen?

“Wat als Philip de mol was/is, maar hij afgevallen is omdat hij al ontmaskerd is, want elke andere kandidaat zat op hem”, stelt Remko. Hij blijft dus denken dat Philip de mol is en die theorie zet hij nog extra kracht bij. Want er loopt nog altijd een viervoeter rond die op een rode knop moet duwen. “In de vragenlijst die elke kandidaat iedere aflevering moet invullen, zit ook altijd de vraag ‘wie is de mol?’. Daarop moeten ze één naam antwoorden. Daardoor kan de productie weten dat iedereen op Philip zat en hij als mol ontmaskerd zou zijn.” Wat als Philip, die dus misschien toch de mol is, niet uit de wedstrijd ligt, maar in een gevarenzone zit? Dan kan hij in de finale nog definitief uitgeschakeld worden door Isidoor, die geleerd heeft op zijn rode knop te drukken. Als de hond erin slaagt toch nog op de rode knop te duwen, zou de mol misschien definitief buitenspel gezet kunnen worden en zouden we met drie winnaars zitten. Wat denk jij zelf? Breng je stem uit via deze poll.

