Nieuwe teaser voor ‘Dexter’-reboot

Dubbele portie Vermeire op televisie: na Play4 is Jacques straks ook te zien op VTM

27 april Goed nieuws voor fans van Jacques Vermeire (69). Binnenkort is de acteur maar liefst twee keer te zien op het kleine scherm. Samen met zijn dochter Julie gaat hij op roadtrip in het nieuwe Play4-programma ‘Hit The Road Jacques’. Daarnaast is hij vanaf begin mei ook te bewonderen in de gloednieuwe VTM-reeks ‘Viva Vermeire’.