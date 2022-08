Nieuwe spelshow ‘Een jaar van je leven’ gaat nog een stap verder: 40 mensen leven een jaar in isolement voor één miljoen euro

TV "Ik heb toch al meer dan 20.000 euro uitgegeven": zo verslavend kan plastische chirurgie zijn

Een borstvergroting, neuscorrectie of butt lift. Hoe groot is het taboe in Vlaanderen nog? Daarover gaat de nieuwe docureeks op Streamz: ‘Chasing Beauty: Perfectie te koop?’, van dezelfde makers als ‘OnlyFans: de Naakte Vlaamse Waarheid’. Negen jonge vrouwen en mannen laten zich volgen in hun zoektocht naar de ideale schoonheid. Hoeveel kost het? Is het gevaarlijk? Zouden ze het opnieuw doen? Senne spreekt met Jelena Topalovic uit ‘De Bachelor’ en Diaz Pena Verlez uit ‘Ex on the Beach’. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

12 augustus