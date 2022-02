Nieuwe seizoen ‘De mol’ gaat van start op zondag 20 maart, maar wie is de mysterieuze man in de trailer?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het nieuwe seizoen van ‘De mol’, meteen ook de tiende editie van het programma, gaat van start op zondag 20 maart. “Ik ben de mol en dit is het tiende avontuur”, klinkt het in de aankondiging voor het nieuwe seizoen. “Mijn voorgangers logen en bedrogen in de schaduw van het spel. Deze tiende keer is het aan mij en mag je opnieuw zoeken. Maar zal je me ook vinden?” In het filmpje zelf zien we een persoon zitten aan het uiteinde van een lange tafel. De persoon in kwestie zit de hele tijd met z’n hoofd naar beneden, maar op het einde van de video krijgen we dan toch een gezicht te zien. Krijgen we van de makers meteen al het gezicht van de mol te zien of is er meer aan de hand?

Op sociale media denken verschillende mensen alvast dat het om een soort van mash-up gaat. Het gezicht dat we te zien krijgen, is dus een combinatie van verschillende andere gezichten. Volgens Twitteraars zou het — net zoals in de vorige seizoenen — om onbekende mensen kunnen gaan. Daarnaast vragen enkele personen zich luidop af of het om de mollen of ex-kandidaten van de voorgaande edities gaat.

(Lees verder onder de tweets.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Canarische Eilanden

Midden februari raakte het nieuws bekend dat ‘De mol’ gaat eilandhoppen langs de Canarische Eilanden in het nieuwe seizoen. Starten doen de deelnemers in Lanzarote. Veel tijd voor siësta y fiësta is er niet, want de kandidaten hebben als vanouds één gemeenschappelijk doel: alle opdrachten doen slagen en zo veel mogelijk geld verdienen voor de groepspot. Maar ook nu weer schuilt in de schaduw een verrader. Een saboteur die de groep maar al te graag tegenwerkt. En de eindbestemming halen is enkel weggelegd voor zij die de mol kunnen ontmaskeren.

“Dit wordt onze tiende reis”, vertelde Gilles De Coster, de presentator van het programma, er eerder al over. “Een jubileum dus, en dat mag en zal gevierd worden. Dit jaar hebben we dan ook niet één, maar verschillende speelterreinen, want we gaan eilandhoppen langs de Canarische Eilanden. Een paradijselijk stukje Spanje langs de Afrikaanse westkust en het ideale decor voor dit tiende seizoen van ‘De mol’. De eilanden zijn heerlijk zonzeker en zitten in het hart van veel Vlamingen die er graag op vakantie gaan. En toch zullen ook zij een heel nieuwe wereld ontdekken, want er is méér dan hotels en stranden. Veel, veel meer…”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.