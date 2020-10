Nieuwe reeks ‘Ooit Vrij’ volgt gedetineerden tijdens lockdown

TV De “lelijke” sokken van Riadh Bahri en de hoogte­vrees van Herman Brussel­mans: dit waren de beste momenten uit de zesde ‘Slimste Mens’-aflevering

21 oktober Komen, zien en glorieus overwinnen: het is enkel de ‘groten’ gegeven. En dus is VRT-journalist Riadh Bahri (32) een grote Slimste Mens-kandidaat. Hij blies bij zijn debuut de concurrentie met de vingers in de neus weg. Vooral met een fenomenale filmpjesronde waarin hij liefst 320 seconden bij elkaar speelde om met 594 seconden de tweede hoogste score ooit te halen in de quiz. Dat hij tijdens de aflevering voor wat wrevel zorgde was meteen vergeten.