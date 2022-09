Nieuwe rechtszaak dreigt beerput open te gooien bij ‘X-Factor’: “Plots stond ik oog in oog met degene die mij misbruikt heeft”

TV STREAMING­TIP. ‘Nar­co-Saints’: Zuid-Ko­rea levert alweer een topserie af

Na het monstersucces van ‘Squid Game’, ‘Hellbound’ en ‘All Of Us Are Dead’ zijn Zuid-Koreaanse series populairder dan ooit. En dus zet Netflix volop in op series uit het Aziatische land. Het laatste nieuwe pareltje in die lijst is ‘Narco-Saints’, een misdaadreeks die zich afspeelt in Suriname.

13 september