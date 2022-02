Nieuwe realityserie rond Kardashians in april van start

TVEnkele dagen na het heuglijke babynieuws van de jongste Jenner telg, is het eindelijk bekend wanneer we de volgende Kardashian-baby, namelijk hun gloednieuwe reality reeks, kunnen verwachten. Streamingdiensten Hulu en Disney+ maakten gisteren bekend dat het nieuwe programma op 14 april gelanceerd wordt.

In de teaser voor ‘The Kardashians’, zoals het nieuwe programma zal heten, is de beroemde familie - inclusief een hoogzwangere Kylie - te zien als futuristische poppen. Op het einde verschijnt de boodschap dat “alle muren verbrijzeld zullen worden” in de nieuwe reeks. Vlak voor de video stopt verschijnt ook dat de reeks vanaf 14 april beschikbaar zal zijn op Hulu en ‘binnenkort’ op Disney+.

De nieuwe realityserie komt een jaar nadat de Kardashian-Jenner clan een einde maakte aan ‘Keeping Up With The Kardashians’ op de Amerikaanse televisiezender ‘E!’. Al snel werd echter duidelijk dat de Kardashians niet voor altijd van het scherm zouden verdwijnen. Moeder Kris en dochters Kim, Kourtney, Khloe, Kendall en Kylie sloten voor de nieuwe reeks een deal met streaminggigant Hulu, dat grotendeels in handen is van Disney.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat fans inhoudelijk kunnen verwachten van ‘The Kardashians’. De reality- reeks wordt omschreven als “een all-access pas” in het leven van elk lid van de familie, terwijl ze hun zakenimperium runnen en zich navigeren door hun gecompliceerd familie- en liefdesleven. Het belooft alvast een veelbewogen reeks te worden: eerder werd namelijk al onthuld dat het filmen van de reeks vorig jaar in september begon. In de tussentijd is er veel drama geweest binnen de familie, waaronder de Astroworld-tragedie en de rommelige scheiding tussen Kim Kardashian en Kanye West.

