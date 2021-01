Nieuwe programma’s, gezichten én zendernamen: daarom transformeren VIER, VIJF en ZES tot Play4, Play5 en Play6

SBS lanceert vanaf 2 april Play7, een nieuwe algemene zender die beschikbaar zal zijn voor alle Vlaamse tv-kijkers. Het moment wordt door Telenet aangegrepen om de reeds bestaande kanalen onder hun vleugels te nemen. Daar zit een strategie achter: het betalende aanbod van Telenet draagt vandaag al de naam Play, net als drie zenders voor Play More-abonnees en negen zenders voor Play Sports-kijkers. Ook de algemene zenders onder die naam brengen maakt Play erg interessant ­voor adverteerders. Telenet is hiermee ook de VRT te snel af. De openbare omroep wil immers ook werk maken van een eengemaakt digitaal platform voor het zender- en digitale aanbod. Dat onze Vlaamse zenders allemaal streven naar een groter familiegevoel is geen toeval. “De kijker wordt alsmaar meer overrompeld door zenders en streamingdiensten. Dat maakt het voor die kijker alleen maar moeilijker om zijn weg te vinden doorheen het voortdurend groeiende aanbod”, zo licht SBS-CEO Jeroen Bronselaer toe. “Daarnaast consumeert diezelfde kijker alsmaar meer op verschillende platformen. Er is het gewone tv-scherm, de app via smartphone of het computerscherm. Dat maakt dat we gestreefd hebben naar een paraplu waaronder we al onze merken kunnen onderbrengen. En het voor onze klanten duidelijk is waar ze terecht kunnen.”