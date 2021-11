Nieuwe ober en veel Antwerpenaars in nieuw seizoen ‘First Dates’

Meer dan 6.000 liefdezoekers schreven zich in voor dit derde seizoen van ‘First Dates’. 220 van hen kwamen daadwerkelijk eten in het restaurant, wat resulteerde in 110 verfilmde dates. Daarvan is de provincie Antwerpen met 29% het meest vertegenwoordigd, de provincie Limburg bengelt met 11,5% achteraan in dat statistiekje. Van de inschrijvers is ook 53% man, 46% vrouw en 1% X. Net geen 8% van de inschrijvers identificeert als LGBTQ+. De piepjonge Witse is met zijn 18 lentes de jongste dater. De 79-jarige Julien mag zich trots de oudste dater van het gezelschap noemen. In december breidt ‘First Dates’ uit, want dan staat er ook een tienerversie gepland.