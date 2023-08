Nieuwe ‘Love Island’-bewoner Kevin dropt al meteen bommetje: “ik ben de broer van Jonna”

BV Tony Servi, jarenlang het enfant terrible van de Vlaamse showbizz: “Mike Verdrengh lokte me in de val”

“Als ik Margriet Hermans nu zie, kunnen we erom lachen. Maar die rel vond ik toen heel erg.” Tony Servi (64) blikt terug in ‘Primo’. In de eerste hoogdagen van ‘Tien om te Zien’ scoorde hij een dikke hit met ‘Vrij’, maar toch stond hij vooral bekend om zijn grote mond. Hij vertelt over zijn gloriejaren, en hoe hij nu eigenlijk huisman is. “Op den duur was ik bang als ik na ‘Tien om te Zien’ ’s nachts naar mijn auto stapte.”