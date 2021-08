Nieuwe ‘Lord of the Rings’ lost releasedatum en eerste blik op ‘Middle-earth’

TVDe trouwe fans van ‘The Lord of the Rings’ kunnen zich weer in de handen wrijven. De nieuwe Amazon-serie zal vanaf 2 september 2022 te bekijken zijn. Vanaf die datum verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering bij streamingdienst Prime, zo maakte Amazon bekend. Ook werd er een eerste veelbelovende blik op de nieuwe landschappen van ‘Middle-earth’ gedeeld.

De opnames van het eerste seizoen van de serie zijn maandag afgerond in Nieuw-Zeeland. De gebeurtenissen in de reeks spelen zich duizenden jaren af vóór die van de boeken en films van ‘The Lord of the Rings’ en ‘The Hobbit’. Volgens de officiële samenvatting van de reeks hebben de makers weer heel wat in petto voor de kijkers: zo zullen de personages al zeker naar de Misty Mountains, Lindon en Númenor trekken in het verhaal. En die landschappen lijken er volgens de fans nu al indrukwekkend uit te zien.

Het verhaal

“De komende reeks van Amazon Studios brengt de heldhaftige legendes uit de fabelachtige Second Age van Middle-Earth naar het scherm”, zo luidt de samenvatting van de reeks, die eerder was uitgelekt. “De serie neemt kijkers mee naar een tijd waar grote krachten werden gemaakt, koninkrijken groeiden naar uitzonderlijke hoogtes, maar ook vielen en waar onverwachte helden werden beproefd. Hoop was bijna vervlogen en de grootste vijand uit de wereld van Tolkien dreigt de wereld onder te dompelen in duisternis.”

“De reeks begint op het moment dat het vredig is en volgt een cast van nieuwe en bekende personages. Deze groep gaat de strijd aan met een gevreesd kwaad dat weer in Middle-Earth verschijnt. Van de duistere dieptes in de Misty Mountains, naar de majestueuze bossen van elfenstad Lindon tot aan het adembenemende koninkrijk Númenor en de uiterste hoeken van de landkaart. Deze koninkrijken en personages zorgen voor een nalatenschap dat nog jaren zal blijven bestaan.”

Wie zit in de cast?

De cast bestaat gedeeltelijk uit een groep lokale acteurs uit Nieuw-Zeeland. De rest komt uit Australië, Sri Lanka, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Onder anderen de Britse komiek Lenny Henry en Peter Mullan, bekend van ‘Ozark’ en ‘Westworld’, spelen een rol. Hoewel de eerste reeks nog niet eens af is, werd eerder dit jaar al een tweede seizoen aangekondigd. Amazon wist in 2017 de wereldwijde tv-rechten van ‘Lord of the Rings’ te bemachtigen.

