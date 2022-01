Nieuwe liefde voor Lotte Vanwezemael? “Er is iemand die ik leuk vind”

De bom onder de ‘The Voice’: de topmannen in de Nederland­se showbizz die beschul­digd worden door zowel minder- als meerderja­ri­ge vrouwen

Meer dan veertig vrouwen hebben een bom onder de Nederlandse entertainmentindustrie gelegd. Het YouTube-kanaal BOOS loste vandaag/donderdag hun documentaire met daarin hun getuigenissen: ‘This is the Voice’. Het verhaal van de topmannen in de Nederlandse showbizz die beschuldigd worden door zowel minder- als meerderjarige vrouwen van verkrachting, aanranding en machtsmisbruik. Intussen is het Nederlandse gerecht een onderzoek gestart naar de feiten.

20 januari