Nieuwe lading BV's krijgt 'Een echte job' in ziekenhuis

Candice en Marijn uit ‘Blind Getrouwd’ wonen eindelijk samen: “De volgende stap? Op vakantie gaan”

Candice en Marijn wonen sinds 1 oktober samen in Binkom, de thuisbasis van Marijn. Een speciale datum voor het ‘Blind Getrouwd’-koppel, want op die dag waren ze ook een jaar getrouwd. Het was voor Candice niet gemakkelijk om haar thuisbasis Beveren achter te laten. “Maar ik was in het weekend altijd al in Binkom en ik voel mij hier wel al heel goed. Ik wist ook dat het de enige optie was. Zijn pony’s geraken niet in mijn tuin.” Maar wat is nu de volgende stap voor de twee tortelduifjes? “Op vakantie gaan”, lacht Marijn. “We doen alles rustig aan. Wie weet wat de toekomst brengt?”

1 november