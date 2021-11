Nieuwe koppeltjes maken het heet tijdens de dreamdates van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TV Hulp voor 3-jarige die geboren werd zonder slokdarm in ‘Helden van de kinderkli­niek’

In het kinderziekenhuis van het UZA staan 172 zorgverleners iedere dag klaar om voor de kleinste helden te zorgen. In de aflevering van vandaag ontfermen de hulpverleners zich over de 3-jarige Corneel. Hij werd doorverwezen naar het ziekenhuis met zware maag-darmproblemen. Corneel is geboren zonder slokdarm en heeft al heel wat operaties achter de rug. Hij kan weinig of geen voeding verdragen. Om hem extra te kunnen voeden, hebben de artsen een stoma geplaatst, maar die lekt nu.

