Nieuwe kandidaten voor ‘Temptation Island’ gezocht

Het huidige seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ dat momenteel te zien is op Play5, levert elke week de nodige dramatiek op. Het is dan ook geen verrassing dat er nu al is beslist om een nieuw seizoen op te nemen. De Nederlandse betaalzender Videoland lanceerde daarom een oproep voor deelnemers voor volgend jaar. “Twijfel jij over je relatie of ben je juist op zoek naar een serieuze relatie? Dan is dit je kans! Voor een nieuw seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ zijn we op zoek naar koppels en singles”, luidt de oproep. Het is voorlopig wel nog niet duidelijk of het opnieuw om een Vlaams/Nederlands seizoen zal gaan.