Nieuwe huismeester Liese heeft intiem gesprek met Zoey in ‘Big Brother’: “Ik heb nog nooit een orgasme gehad”

showbizz Delicate verhaal­lijn sluipt ‘Thuis’ binnen: Bob getroffen door kanker

22 januari Extreme emoties deze week in ‘Thuis’. Twee dagen geleden verbaasde Christine (Daphne Paelinck) de kijker nog met het heuglijke nieuws dat ze zwanger is. Vrijdag was het de beurt aan haar ex-echtgenoot Bob (Christophe Haddad) om te verrassen. Die is de wanhoop nabij, nu hij ontdekt heeft dat hij lymfeklierkanker heeft. De kijker mag zich de komende maanden verwachten aan pakkende televisie, want zijn ingrijpende behandeling zal in beeld komen.