Nieuwe docureeks kijkt binnen bij omstreden ‘pornokoning’ Dennis Black Magic

In september 2019 werd Dennis ‘Black Magic’ Burkas vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat er voor de derde maal een straf uit wegens zedenfeiten. Peter Boeckx onderhield contact met de pornokoning en besloot om na zijn vrijlating een tweedelige documentairereeks op te nemen over zijn (dagelijkse) leven.

De tv-maker wil met zijn reportage de ‘andere kant’ van de notoire mediafiguur tonen, vandaar ook de titel ‘Dennis vs. Black Magic’. Wie is Dennis achter zijn sappige artiestennaam? Wat zijn zijn toekomstplannen na zijn gevangenisstraf? Hoezeer is hij betrokken bij de productie van ‘Zillion’, de prent van de Vlaamse regisseur Robin Pront over de gelijknamige danstempel van de jaren 90? Op al deze vragen (en meer) krijg je vanaf 3 maart een antwoord, want vanaf dan kan je naar de tweedelige documentaire kijken op Streamz en Streamz+. Daarin komen ook schrijver Herman Brusselmans en regisseur Jan Verheyen hun zegje doen over Dennis.