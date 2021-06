Nieuwe documentaire verklapt geheimen van Disney-attracties

Van ‘The Haunted Mansion’ over ‘Pirates of the Caribbean’ tot ‘Space Mountain’: we kennen allemaal deze legendarische attracties uit de Disney-parken. Maar het echte verhaal erachter weet niemand. Of beter gezegd: nog niemand. Vanaf 16 juli zendt Disney+ de tiendelige reeks ‘Behind The Attraction’ uit waarin we een exclusief kijkje krijgen ‘achter het gordijn’ van de meest geliefde attracties en bestemmingen in de Disney Parken en Resorts over de hele wereld. Van Jungle Cruise en ‘It's a small world’ tot de Haunted Mansion en Star Wars: Galaxy’s Edge. Luister naar het unieke verhaal achter elk kasteel in de parken en leer hoe Disney Imagineers ze hebben ontworpen en gebouwd én ontdek de fijne kneepjes van de transportsystemen in elk park en hoe het iconische Disneyland Hotel is ontstaan.