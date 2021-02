Nieuwe documentaire gaat in op misbruikbeschuldigingen Woody Allen

TV Jan en Romina uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ verhuizen: “Niet genoeg ruimte voor kinderen”

2 februari Romina (30), die al twee jaar gelukkig is met boer Jan (33), heeft afscheid genomen van haar boerderijtje in Dudzele. Het koppel dat elkaar in Australië ontmoette in ‘Boer Zkt. Vrouw’ woont nu in Aarschot. En ze hebben allebei een nieuwe job.