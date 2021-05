Nieuwe details over 'Friends'-reünie: Lady Gaga zingt ‘Smelly Cat’ en was er toch een romance tussen Jennifer Aniston en David Schwimmer?

TVVanavond is het zover: dan is de ‘Friends’-reünie te zien op HBO Max, bij ons zendt Streamz de special uit vanaf 1 juni. Intussen raken steeds meer details bekend over de eenmalige aflevering. Zo zal Lady Gaga (35) een speciale uitvoering van ‘Smelly Cat’ brengen en zorgen David Schwimmer (54) en Jennifer Aniston (52) voor een opmerkelijke onthulling.

Als een van de meest populaire personages in de serie heeft Phoebe Buffay, gespeeld door Lisa Kudrow (57), een lange lijst met memorabele en opvallende momenten. Maar wat haar het meeste typeert, waren haar vreselijke pogingen om muzikant te worden. Haar nummers gingen meestal over merkwaardige onderwerpen, zoals zelfmoord, de kleuren van haar slaapkamer, schaamhaar en verslaafd zijn aan varkensvlees, maar er was maar één nummer dat echt van de grond kwam: ‘Smelly Cat’. Tijdens de reüniespecial zullen Lisa Kudrow en Lady Gaga dat liedje samen zingen.

“Lisa en ik hebben een paar namen doorgenomen met wie ze het nummer zou kunnen zingen en we waren het er allebei over eens dat Lady Gaga hiervoor de ultieme zangeres is”, vertelt Ben Winston, reüniedirecteur van ‘Friends’. “En Gaga greep de kans om het te doen, want ze voelt zich verbonden met het personage Phoebe.”

Toch een romance achter de schermen?

Het tv-koppel van de jaren 90 was ongetwijfeld Ross en Rachel, maar blijkbaar groeide er achter de schermen ook iets moois tussen David Schwimmer en Jennifer Aniston. “Tijdens het eerste seizoen had ik een enorme crush op Jen en op een gegeven moment waren we allebei verliefd op elkaar”, vertelt Schwimmer. “Maar er was altijd wel een van ons twee die een relatie had en dat hebben we altijd gerespecteerd.” Volgens Matthew Perry (51), Chandler in de reeks, was er ook een soort ongeschreven pact dat de acteurs niet met elkaar mochten ‘foefelen’.

Toen de show in 1994 begon, had Aniston een relatie met Tate Donovan, die ook even in de serie opdook als het personage Joshua. Ze trouwde vervolgens met Brad Pitt, maar dat huwelijk hield geen stand. Later had de actrice ook nog relaties met de zanger John Mayer en de acteur Justin Theroux, maar ook die bleven niet duren. David Schwimmer had eind de jaren 90 een relatie met zangeres Natalie Imbruglia en vervolgens met actrice Mili Avital, die hij ontmoet had op de set van de romantische komedie ‘Kissing A Fool’. In 2010 trouwde de acteur met de 19 jaar jongere Britse fotografe Zoë Buckman, met wie hij een dochter heeft. Het koppel scheidde in 2017. Momenteel zijn zowel Aniston als Schwimmer vrijgezel, dus wie weet zal het deze keer wel vonken geven.

