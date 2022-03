Nieuwe datingshow ‘The Courtship’ brengt het beste van ‘De Bachelor’ en ‘Bridgerton’ samen

TVDaten is niet altijd even gemakkelijk, zelfs met Tinder kan je nog wel eens een blauwtje lopen. Daar lijken ze bij NBC iets op te hebben gevonden. Het tv-netwerk lanceerde zondag een gloednieuwe datingshow, waarin de kandidaten zich opnieuw in het Verenigd Koninkrijk van het jaar 1800 bevinden. Een aantal jonge mannen proberen het hart van Nicole Remy te veroveren. Niet door hun sixpacks of door challenges, maar wel door hun ridderlijke charmes en hoffelijkheid.

NBC’s nieuwe datingshow ‘The Courtship’ heeft als doel om ridderlijkheid terug te brengen in de liefde. Het experiment brengt zestien mannen samen in glanzende harnassen, in de hoop om het hart te winnen van Nicole Remy, een jonge single vrouw. Terwijl Fabrizio bij ons rozen uitdeelt in ‘De Bachelor’, wordt in de ‘The Courtship’ bepaald wie naar huis gaat door een laatste dans. In plaats van limousines, zijn er koetsen.

Ook de opnames gebeurden geheel in thema. Geen villa ergens op een zuiders eiland zoals in andere datingshows, maar wel in een echt Brits kasteel. Leuk detail: het kasteel waarin de show zich afspeelt, was ook één van de opnamelocaties voor ‘Bridgerton’.

Op de kritiek of de kostuums en rekwisieten niet als belachelijk kunnen overkomen, reageerde Remy het volgende: “Hoeveel uren hebben we doorgebracht op datingapps, alleen maar om het gevoel te krijgen dat we in cirkels gaan?”, vertelt ze in een interview met tijdschrift Variety. “We leven vaak in een wereld die niet zo gericht is op het maken van echte, diepe connecties met mensen. ‘The Courtship’, met alles wat erbij komt kijken en hoe het ons uit onze comfortzone haalt, is een frisse wind.”

