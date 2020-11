Nieuwe ‘Big Brother’ vanaf 4 januari op tv

“’Big Brother’ is het Moederschip van de reality-televisie”, aldus Peter Van de Veire. “Nét als ‘Het Rad’ het Moederschip is van alle goede gameshows. Ik ben verheugd dat ik beide shows mag hosten. Want ‘Big Brother’, dat is een spel én een boeiende soap, heerlijke eerlijke opdrachten én tegelijk een bijzonder menselijk en sociologisch spel tussen de bewoners. En de kijkers thuis: want Big Brother is ook een spiegel, soms warm, soms hard. Want wat je ziet, ben je zelf. Ook al zal je luidop roepen van niet.”