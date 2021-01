Nieuwe bewoner Michel jaagt de temperatuur omhoog in ‘Big Brother’: “Wat een knappe man!”

Showbizz Danni Heylen en Linda zijn beste vriendin­nen voor het leven: “Sinds 1979 hebben we elkaar nooit meer losgelaten”

17 januari Het klikte meteen toen ze elkaar leerden kennen bij het theatergezelschap waar de ene acteerde en de andere souffleerde. 45 jaar later zijn Danni Heylen (69) en Linda Van Gelder (64) nog altijd de beste vriendinnen, die graag samen shoppen en over alles kunnen praten. Ook over seks. “En we gaan heel graag samen op reis”, zegt Danni. “Zodra we weer veilig kunnen reizen, zijn we weg.”