Nieuwe afleveringen van ‘Château Planckaert’ vanaf zondag te zien

TV Rani De Coninck vertelt over ‘brain fog’: “Twee hersen­schud­din­gen sinds vorige deelname”

Alert zijn, geestig, grappig en knap. Allemaal leuk om even van betekenis te zijn in ‘De allerslimste mens ter wereld’, maar niet om daar écht een rol van betekenis te spelen. Vraag het maar aan Rani De Coninck. Veruit de leukste van de drie dames, maar wel vooral door Merol en in de finale door Danira fijn gemalen. En terug richting JOE-radiostudio gestuurd. Want wie geen kauwgomballen kan blazen, die overleeft deze tv-quiz niet. Danira had min of meer een off-day, Merol een topavond. Zo scoorde ze in de vaak beslissende filmpjesronde liefst 290 van de 450 beschikbare seconden. Zo win je altijd.

24 oktober