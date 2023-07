Nieuwe afleveringen ‘The White Lotus' uitgesteld door schrijversstaking in Hollywood

Jennifer Coolidge was bijna niet te zien in ‘The White Lotus’: “Ik haatte mezelf en voelde me niet voorbereid”

‘The White Lotus’ is een serie die gaat over het leven van extreem welgestelde Amerikanen op een luxueuze vakantie in een exclusief resort. Het eerste seizoen vond plaats in Hawaï, terwijl het tweede seizoen zich afspeelde op Sicilië. Het was al eerder bekend dat het derde seizoen zich zou afspelen in Thailand. Hollander onthulde dat White momenteel bezig is met het vinden van geschikte locaties in dat land.