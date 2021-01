Nieuw VIER-programma ‘Dag Dokter’ neemt je mee achter de schermen bij de huisarts

TV Deal tussen Gaia en ‘Familie’ kost VTM 25.000 euro

18 januari Een verhaal over dierenrechten en dierenwelzijn in ‘Familie’ levert VTM een gepeperde factuur op. Volgens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), die de reclameregels controleert, is die verhaallijn tegen de regels omdat ze het resultaat is van een sponsorovereenkomst met GAIA.