Nieuw ‘Thuis’-boek onthult geheimen over Thilly

TVSoapfans lopen best even langs bij de boekhandel, want vanaf deze week ligt daar in de rekken ook een nieuw deel in de populaire ‘Thuis’-boekenreeks. In ‘Thilly, mijn leven, één groot avontuur’ komt de lezer alles te weten over Thilly, het personage van Lauren Müller (33). Vooral het voorlaatste hoofdstuk is interessant, omdat het zich in de toekomst afspeelt en verklapt wat er binnenkort op tv gaat gebeuren.

Het boek heeft als titel dan wel ‘Thilly, mijn leven, één groot avontuur’, maar dat had net zo goed ‘Thelma’ kunnen zijn. In het eerste hoofdstuk blijkt immers dat de zus van Judith niet Thilly, maar Thelma heet. Pas in haar tienerjaren switcht ze van voornaam omdat ze Thilly leuker vindt. De lezer komt dan ook te weten wat het leeftijdsverschil is tussen de twee zussen: precies tien jaar. Een leuk wist-je-datje, ook voor Katrien De Ruysscher (42) en Lauren Müller (33). De twee actrices moesten onlangs tijdens een videochat met de fans nog toegeven dat ze zelf niet wisten hoe oud hun personages Judith en Thilly waren en in leeftijd met elkaar scheelden. De twee hadden dus duidelijk het nieuwe ‘Thuis’-boek nog niet gelezen.

Wereldreis

Het leeftijdsverschil is een van de redenen waarom Thilly een moeilijke relatie heeft met haar oudere zus. Aanvankelijk zijn ze de beste vriendinnen maar langzaam groeien ze uit elkaar en krijgen ze andere interesses en inzichten. Thilly wil vooral impulsief leven, vrij en ongebonden zijn en vindt daarom dat haar zus vooral een angsthaas en het toonbeeld van saaiheid is. Toch is ze stiekem jaloers op de gedurfde keuze van Judith om na haar opleiding geneeskunde voor een job als flying doctor in Australië te kiezen. En omdat Judith van haar ouders naar het buitenland mocht vertrekken, wil Thilly dat jaren later ook doen.

Ze droomt van een wereldreis en pakt ook haar boeltje. Het boek neemt de lezer vervolgens mee op haar avonturen in Thailand, Nepal, Amerika en de rest van de wereld. Op één van die wilde trips ontmoet ze een jongeman, met wie ze in Las Vegas zelfs halsoverkop trouwt. Niet uit liefde, maar als een soort van protestdaad tegen wat zij noemt de ‘overwaardering van het huwelijk’, dat elke partner alleen maar vastketent en afremt. Want de rode draad in het levensverhaal van Thilly is haar ingewikkelde relatie met mannen. Zoals in ‘Thuis’ ook al duidelijk werd met Waldek, haar grote liefde maar waar ze zich toch niet aan wil binden. Voor de tv-kijker was haar bindingsangst soms moeilijk te begrijpen, maar het boek maakt duidelijk hoe een traumatische ervaring in haar tienertijd haar relaties met mannen voor de rest van haar leven bepaalt en hypothekeert.

Kers op taart

De kers op de taart in het boek is voor de lezer zeker het voorlaatste hoofdstuk waarin verklapt wordt hoe sommige verhaallijnen, die nu nog volop op tv voor spanning zorgen, zullen aflopen. Kijkers zullen voor die informatie nog enkele weken moeten wachten. Maar wie té nieuwsgierig is, weet dus waar de antwoorden te vinden zijn: in de boekenwinkel.

