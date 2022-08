Nieuw seizoen van ‘Down The Road’: dit zijn de zes nieuwe reisgenoten van Dieter Coppens

TVVanaf 29 augustus zijn de avonturen van Dieter Coppens en zijn medebegeleidster Saar opnieuw te volgen in het nieuwe seizoen van ‘Down The Road’. Zij gingen op reis, samen met zes jongeren met het syndroom van Down. Dit keer zijn het Anne-Sophie, Ellen, Isa, Ruben, Bob en Simon die de reis van hun leven zullen maken naar Thailand.

Deze zes nieuwe reisgenoten hebben allemaal hun eigen achtergrond, eigen verhaal en eigen grote dromen. Onder de Thaise zon komt de groep voor heel wat nieuwe uitdagingen te staan. Naar goede gewoonte is het voor de groep vooral de uitgelezen kans om hun angsten te overwinnen, op zoek te gaan naar zelfstandigheid en te genieten van de liefde en de vriendschap.

Dieter Coppens is alvast heel enthousiast over zijn nieuwe reisgenoten: “Zes fantastische jongeren met een open blik op de wereld in een prachtig land. Ik prijs me een zeer gelukkig mens dat ik daarvan deel mag uitmaken.”

ANNE-SOPHIE - 27 jaar - uit Lebbeke

Volledig scherm © VRT

De 27-jarige Anne-Sophie is een heel sportieve jongvolwassene. Zo doet ze aan dansen, zwemmen en veroverde ze zelfs een bronzen medaille op de Special Olympics. Anne-Sophie is zeker geen huismus, want ze vult haar dagen door te werken in het rusthuis en een handje toe te steken in de plaatselijke bibliotheek. Ze neemt deel aan ‘Down The Road’ omdat ze enig kind is en graag nieuwe vrienden wil maken.

ELLEN - 27 jaar - uit Kontich

Volledig scherm Ellen down the road © VRT

De opgewekte Ellen houdt van lekker eten, drinken, zingen, uitstapjes en reizen. Thuis brengt ze haar dagen door op de zorgboerderij in Kontich. Ze heeft ook een tweelingbroer waarmee ze heel goed overeen komt. Tijdens ‘Down The Road’ heeft ze vooral zin om stoere dingen uit te proberen en haar grenzen te verleggen.

ISA - 22 jaar - uit Maastricht

Volledig scherm © VRT

De 22-jarige Isa is de jongste deelnemer van de groep en woont net over de Belgische grens, in Maastricht. Net als Anne-Sophie doet Isa ook veel aan sport. Zo gaat ze dansen, fitnessen en soms zelfs boksen. Ze speelt daarnaast ook piano. Isa heeft twee zussen die echt een voorbeeld zijn voor haar. Daarom is ‘Down The Road’ dus de uitgelezen kans om haar zelfstandigheid op te bouwen.

RUBEN - 34 jaar - uit Hasselt

Volledig scherm Ruben down the road © VRT

De 34-jarige Ruben is de oudste deelnemer van de groep. Hij woont helemaal zelfstandig op zijn appartementje in Hasselt. Hij werkt in het dagcentrum en is een supporter van Anderlecht. In het weekend brengt hij graag een bezoek aan zijn papa. Hij hecht veel belang aan rust en orde en raakt makkelijk overprikkeld. Doordat zijn mama twee jaar geleden overleed aan longkanker, is deze reis voor hem de ultieme gelegenheid om aan zijn mama te tonen dat het goed met hem gaat.

BOB - 24 jaar - uit Putte

Volledig scherm © VRT

Bob komt uit Putte en werkt doordeweeks bij Colruyt. In het weekend is hij van dienst in een lokale koffiebar. In september gaat hij van start met een job in de kleuterschool. Bob houdt van muziek, voetballen en avontuur. ‘Down The Road’ heeft voor hem als doel om hem wat meer zelfstandigheid te brengen, omdat hij ervan droomt om alleen te gaan wonen.

SIMON - 24 jaar - uit Leuven

Volledig scherm Simon down the road © VRT

De 24-jarige Simon uit Leuven woont samen met zijn ouders en broers. Hij werkt bij Spar en zou graag zijn horizon verruimen. Simon is een gevoelige jongeman die zichzelf graag wil ontdekken omdat er nog zoveel is dat hij niet weet.

‘Down The Road is vanaf 29 augustus elke maandag te zien om 20.40 uur op Eén.

