Nieuw seizoen van 'De Bunker' vanaf 25 februari op Streamz, bekijk hier de eerste beelden

In het vervolg van de ‘De Bunker’ volgen we net zoals het eerste seizoen het team van de Inlichtingendienst. Ze opereert vanuit haar ondergrondse hoofdkwartier in Antwerpen en verzamelt als buitendienst gevoelige informatie op het veld om zo op tijd rampen en misdaden te voorkomen. Na de dramatische gebeurtenissen in de eerste reeks, krijgen de teamleden amper tijd om op adem te komen. Ze binden opnieuw de strijd aan met terroristen, extremisten, buitenlandse spionnen...