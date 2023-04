Nieuw seizoen van ‘Blind gekocht’ begint met erg veeleisende kopers: “Het is te nemen of te laten”

MEDIAWAT­CHERS. “Dat een schrijnwer­ker zo kan klungelen... doen ze het erom in ‘De mol’?”

De zoektocht naar De Mol is intussen goed en wel begonnen. Echte speurders hebben het ongetwijfeld al gemerkt: er wordt behoorlijk wat geklungeld dit seizoen door de kandidaten. Is dat een tactische zet? “Soms staat iedereen er een beetje bij als een kip zonder kop’, vindt showbizzjournaliste Desna Lespinoy in de podcast ‘De Mediawatchers’. “Het lijkt wel of sommige deelnemers het erom doen”. Luister hierboven naar de volledige aflevering.