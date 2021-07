Nieuw seizoen ‘Temptation Island’ in augustus al op Videoland

De precieze startdatum van het programma is nog niet bekendgemaakt. Videoland maakt gewag van ‘augustus’, maar SBS, die in België uitzendt, communiceert nog niet over de uitzendtijd bij ons. Het zou dus kunnen dat het programma pas later bij ons te zien zal zijn.

In eerdere seizoenen moesten koppels de verleiding van zogenoemde verleiders weerstaan, maar dat concept ging op de schop. In het vernieuwde format is het niet de vraag of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze wel met de ware liefde zijn. Ditmaal dus geen vrijgezellen die enkel als doel hebben om zoveel mogelijk koppelhelften het bed in te krijgen en relaties te verbreken, maar singles die zélf op zoek zijn naar de liefde en dat dus bij een van de koppelhelften hopen te vinden. In totaal zijn er vier koppels en vierentwintig singles in het programma te zien. Ook de presentatoren werden vernieuwd: Monica en Viktor nemen het stokje over van het vorige presentatieduo, Annelien Coorevits en Rick Brandsteder.