Nieuw seizoen ‘Durf Te Vragen’

TV Een zelfver­klaard genie, gebrand­merk­te slavinnen en bekende actrices als handlan­gers: 120 jaar cel voor leider sekssekte NXIVM

28 oktober Een geheime sekte waarin een ‘slavenmeester’ zijn seksslavinnen brandmerkt en uitbuit: het lijkt haast het script van een erotische thriller. Maar het is geen fictie, want de wereld is in de ban van dit waargebeurd verhaal dat zich jaren afspeelde in de staat New York. HBO maakte er zelfs de veelbesproken true crime-reeks ‘The Vow’ van. In de serie maken we kennis met de slavinnen die Keith Raniere (60), de ‘oppermeester’ van de sekte, moesten dienen en seksueel bevredigen. Twee jaar geleden werd hij aangehouden op basis van zeven aanklachten, waaronder sekshandel en bezit van kinderporno. Gisteren kreeg hij, na een proces van zes weken, eindelijk het verdict te horen: 120 jaar gevangenisstraf en 1,5 miljoen euro schadevergoeding.