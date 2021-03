Nieuw seizoen ‘Blind Gekocht’ start op 14 april met deze vier gezinnen

Kristine (61), Yanna (30), Lara (27), Lizi (34) & Desmond (33)

Volledig scherm Lara, Lizi en Yanna. © Play 4

Mama Kristine, dochters Yanna, Lara en Lizi en schoonzoon Desmond zijn een erg hechte familie die er al jaren van droomt om samen te gaan wonen. Lizi werd geboren met het syndroom van Down en woont nog thuis, samen met Lara. De derde dochter Yanna woont samen met haar man Desmond in Merelbeke en heeft twee kinderen, Rozie en Rae. Ze zijn heel graag in elkaars gezelschap en willen op termijn via deze weg ook de zorg voor Lizi én mama Kristine gemakkelijker maken. Al zit er wel een addertje onder het gras voor Bart en Béa: de familie wil graag twee gezinswoningen op hetzelfde perceel. Béa krijgt een gecombineerd budget van 700.000 euro om die grote droom waar te maken en moet op zoek naar dat ene unieke pand in een gebied van 25 km rond Gent. Kristine zelf is doof en communiceert via gebarentaal met de rest van de familie. Kobe kan dus maar beter een snelcursus gebarentaal volgen.

Ann-Sophie (25) & Maxim (31)

Volledig scherm Maxim en Ann-Sophie. © Play 4

Ann-Sophie en Maxim zijn twee vlotte, sympathieke mensen met het hart op de juiste plaats. Maxim komt uit het Antwerpse en is autoverkoper, Ann-Sophie is afkomstig van West-Vlaanderen en werkt als sales invoicing administrator in de transportsector. Ze zijn al meer dan vier jaar een sterk koppel, maar één ding zorgt soms voor wat wrevel: hun piepkleine studio van 42m². Ze leven dicht op elkaar en snakken naar meer ruimte. Ze zijn al meer dan twee jaar aan het zoeken naar hun ideale woning en kijken dagelijks op verschillende immosites, maar ze kunnen maar niets vinden. Daarbovenop hebben ze allebei twee linkerhanden en durven ze zich niet wagen aan grote renovatiewerken. Zij zien nog maar één oplossing: ‘Blind Gekocht’ inschakelen. Met een budget van 315.000 euro mogen Kobe en co. een huis zoeken in de omgeving van Blankenberge.

Thomas (29) & Sofie (34)

Volledig scherm Sofie en Thomas. © Play 4

Thomas en Sofie zijn een echt rock-‘n’-roll koppel met gevoel voor humor. Samen met hun dochter Aagje wonen en werken ze in Mechelen. Thomas werkt als leerkracht Frans en godsdienst en Sofie is dossierbeheerder. Naast leerkracht is Thomas ook zanger en basgitarist van de metalgroep Psychonaut. Vorig jaar was hij nog de hoogste Belgische nieuwkomer in de ‘Zwaarste Lijst’ van Studio Brussel, nu zal hij die lijst ook zelf presenteren. Thomas en Sofie willen weg uit de drukke stad en willen de rust opzoeken in Sint-Truiden, dicht bij Sofie haar familie. Ze zoeken een hoeve waar muziek en karakter in zit met ruimte om hun creatieve hobby’s uit te oefenen. En die hadden ze eigenlijk al gevonden, maar door hun eeuwige twijfel zagen ze dé perfecte vierkantshoeve aan hun neus voorbijgaan. Die gemiste kans bleef lang hangen en niets kon nog tippen aan dat ene pareltje. Aan Béa om met een budget van 380.000 euro hun liefdesverdriet te doen verdwijnen.

Linda (46) en zoontje Daan (7)

Volledig scherm Daan en Linda. © Play 4

Linda is een positieve en sterke alleenstaande mama uit Antwerpen. Ze is leerkracht klassiek ballet en haar hobby is boksen. Ook haar zoontje en energiebom Daan start binnenkort aan de Koninklijke Balletschool. Linda en Daan woonden samen in een appartement op de Paardenmarkt in Antwerpen, tot er in 2018 plots een grote gasexplosie was. Ze waren allebei thuis op het moment van de ontploffing, maar kwamen er gelukkig ongedeerd uit. Hun appartement werd wel volledig verwoest. Momenteel wonen ze op een huurappartement, maar na drie zware jaren is het tijd voor een nieuwe, positieve noot in hun leven. Linda wil absoluut graag in dezelfde buurt blijven wonen, maar dan liefst in een huis met een tuintje. Ze schuimt alle websites elke dag af, maar het gaat te snel op de huizenmarkt. Zodra Linda wil gaan kijken, is de woning vaak al weg. Als alleenstaande mama met een drukke job is het natuurlijk niet gemakkelijk om iets te vinden, zeker als je alles zelf moet beslissen en niet onmiddellijk een klankbord hebt. Nu geeft ze 400.000 euro uit handen om voor haar de moeilijke knoop door te hakken.

‘Blind Gekocht’, vanaf woensdag 14 april om 20.35 op Play 4.

