Nieuw seizoen ‘Black Mirror’ in de maak

TV STREAMING­TIP. ‘The Time Traveler’s Wife’: “Romantiek met een vleugje sciencefic­ti­on”

Geen Rachel McAdams in ‘The Time Traveler’s Wife’ deze keer, wel een zeer overtuigende Rose Leslie. Na haar rol als Ygritte in de populaire serie ‘Game of Thrones’ laat de roodharige actrice zich in deze nieuwe HBO-reeks, die te zien is op Streamz, alvast van een heel andere kant zien.

