Nieuw gezicht in ‘First Dates’

RECENSIE. ‘What If…?’: “Net als een welbepaald virus, blijft ook Marvel zichzelf heruitvin­den”

18 augustus Wat als de mogelijkheden van het Marvel-universum oneindig zouden zijn en u nooit afscheid zou moeten nemen van uw favoriete superhelden? Met die notie gaat ‘What If…?’ alvast aan de slag. In deze nieuwe animatiereeks op Disney+ krijgen gekende Marvel-gebeurtenissen allemaal een hypothetische draai. Wat als Captain America een vrouw is? Of wijlen Chadwick Boseman Star Lord? Evelien Delgouffe zoekt in onze ‘Kijkgids’ voor u uit of deze alternatieve realiteiten een streampje waard zijn.