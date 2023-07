Niets op tv? Deze parels kan je vinden op de streamingdiensten

TVHet is weer zomer, en naar goede gewoonte is er geen bal op tv. Gelukkig zijn er nog de streamingdiensten. Deze parels kan je verorberen op Netflix, Disney+, Streamz, Amazon en VRT Max.

‘Bad Sisters’ - Apple TV+

Volledig scherm Bad Sisters © AppleTV+

‘Bad Sisters’, de internationale bewerking van onze Vlaamse VTM-reeks ‘Clan’, is genomineerd voor vier prestigieuze Emmy-nominaties. De reeks voor AppleTV+ is genomineerd in de categorieën Outstanding Writing, Casting, Directing & Lead Actress for a Drama Series (Sharon Horgan).

Net zoals in de Vlaamse reeks ‘Clan’, staan ook in ‘Bad Sisters’ vijf zussen centraal. Na de dood van hun ouders hebben ze gezworen om elkaar altijd te beschermen. Elk van de zussen heeft redenen om John Paul (aka The Prick), de echtgenoot van één van hen, uit de weg te ruimen en ze beramen dus een plan om dat ook effectief te doen. Waarna ze gebonden zijn door een geheim.

‘The Bear’ - Disney+

Volledig scherm 'The Bear' © AP

Eten, familie, en de waanzin van hard werken: dat is ‘The Bear’ op Disney+ in a nutshell. De reeks won al verschillende prestigieuze awards, waaronder de Screen Actors Guild Awards voor beste mannelijke hoofdrol, en de Writers Guild Award voor ‘Beste Comedyreeks’.

‘The Bear’ volgt Carmen ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White), een jonge kok die in de wereld van eersteklasse restaurants vertoeft. Carmen keert terug uit Chicago om de broodjeszaak van zijn familie – The Original Beef of Chicagoland – over te nemen na een hartverscheurend overlijden in de familie. Mijlenver van wat hij gewend is, moet Carmen een evenwicht zien te vinden tussen de verpletterende realiteit van een klein bedrijf hebben, zijn koppige keukenteam en de gespannen familieverhoudingen – en dat terwijl hij zelf worstelt met de zelfmoord van zijn broer.

‘The Witcher’ - Netflix

Volledig scherm The Witcher © Netflix

Fans van ‘House of The Dragon’ en ‘Game of Thrones’ kunnen hun hart ophalen met ‘The Witcher’ op Netflix. De serie verhaalt over de beruchte witcher Geralt, die tijdens zijn aanhoudende jacht op monsters ook liefde en vriendschap op zijn pad vindt. De reeks is intussen al aan het derde seizoen toe, waarin hoofdrol Henry Cavill voor een laatste keer te zien is als Geralt of Rivia. Vanaf seizoen 4 wordt de rol overgenomen door Liam Hemsworth.

Terwijl de vorsten, magiërs en beesten van het continent met elkaar strijden om Geralts geadopteerde dochter Ciri te vangen, duikt Geralt met haar onder. Zijn grote liefde, heks Yennefer, krijgt de verantwoordelijkheid om Ciri te helpen met het beheersen van haar magische krachten. Ze ontdekken al snel dat ze beland zijn in een slagveld van politieke corruptie, duistere magie en verraad. Ze moeten terugvechten, alles op het spel zetten - of het risico lopen elkaar voor altijd te verliezen.

‘Good Omens’ - Amazon Prime

Volledig scherm 'Good Omens' © Amazon Prime

‘Good Omens’ is een hersenspinsel van fantasy-schrijvers Neil Gaiman en Terry Pratchett uit 1990, waarin ze een eigenzinnige, doch hilarische draai geven aan het genesis-verhaal, dat zich strekt tot in onze moderne tijden. In de hoofdrol zien we Aziraphale, een engel van de Heer, en Crowley, een demon die ‘niet zozeer gevallen is als vaag naar beneden is geslenterd’. In de tv-reeks worden die twee vertolkt door respectievelijk Michael Sheen en David Tennant, een duo uit de duizend als het op Britse kwaliteits-tv aankomt. In de tragikomedie gaan ze op zoek naar de vermiste zoon van Satan, die de naderende apocalyps kan versnellen of - met een beetje geluk - kan voorkomen. Want laat Crowley en Aziraphale nu net één ding gemeen hebben: ze zijn zo gehecht geraakt aan een leven tussen de stervelingen dat ze de wereld liever niet zien vergaan. Goed nieuws: op 28 juli krijgt deze reeks ook een nieuw seizoen.

‘Fleabag’ - Amazon Prime Video

Volledig scherm Fleabag © Disney +

De zwarte komedie ‘Fleabag’, bedacht en geacteerd door Phoebe Waller-Bridge, is een waar fenomeen geworden in de tv-wereld. De reeks werd overladen met Emmy’s. Reden te meer om deze Amazon Prime-verwezenlijking eens kans te geven.

Waller-Bridge speelt Fleabag, een ruimdenkende maar ook verwarde én kwade vrouw die een café uitbaat in het centrum van Londen. Ze worstelt met zware schuldgevoelens in verband met de plotse dood van haar beste vriendin. Ze probeert haar leven op de rails te houden met behulp van haar zus, sinds het tweede seizoen ook dankzij en een ‘knappe priester’. Het leuke aan deze serie is dat Phoebe vaak de zogenaamde ‘vierde muur’ breekt en het publiek rechtstreeks aanspreekt om commentaar te geven op de bizarre gebeurtenissen in haar leven.

‘Fuck You Very Very Much’ - Streamz

Volledig scherm F*** You Very, Very Much © Caviar

De ‘befkes’ (aka An, Flo en Violet) zijn terug met een langverwacht tweede seizoen van ‘Fuck You Very Very Much’ op Streamz. In dit seizoen treffen we onze drie favoriete, vuilgebekte thirtysomethings twee jaar later aan.

Het studentikoze bestaan van An (Frances Lefebure) kabbelt weldadig voort, tot er iets zeer onwenselijks gebeurt: ze wordt verliefd op Kopieboy! Flo (Evelien Bosmans), ondertussen een bekende actrice, is met haar geliefde Kato op zoek naar de perfecte zaaddonor voor de perfecte baby. Violet (Daphne Wellens) blijkt gelukkig getrouwd met Joris. Alle ondernemingslust die ze vroeger in haar affaire en alcoholverslaving stak, kanaliseert ze nu naar een voorbeeldig bestaan: ze is een gezondheidsfreak, drinkt niet meer en zit bij een… kerkkoor.

‘Somebody Somewhere’ - Streamz

Volledig scherm Somebody Somewhere © HBO

In deze reeks volgen we Sam (Bridget Everett), die na het overlijden van haar lievelingszus een midlifecrisis doormaakt en terug naar haar geboortedorp keert om tijd door te brengen met haar niet al te stabiele ouders en haar andere zus met wie ze allesbehalve een goeie band heeft. Terwijl ze haar leven uit de modder trekt, komt ze in contact met een oude klasgenoot Joel. Hij organiseert koorrepetities in een lokale kerk, maar in realiteit biedt hij stiekem een schuilplaats aan alle buitenbeentjes uit de streek aan, die door de gelovige goegemeente verketterd worden.

Bridget Everett is een 49-jarige comédienne die u vooral kunt kennen van de comedyreeks ‘Inside Amy Schumer’.

‘Knokke Off’ - VRT Max

Volledig scherm Knokke Off © © VRT - Thomas Nolf

Ze vergaarden bekendheid met respectievelijk ‘#LikeMe’ en ‘WTFock’, maar Pommelien Thijs en Willem De Schryver laten zich in ‘Knokke Off’ van een heel andere kant zien. VRT Max-reeks ‘Knokke Off’ is een Vlaams-Nederlandse fictionele tv-reeks die het leven volgt van een groep jonge twintigers die hun zomer doorbrengen in Knokke. Pommelien kruipt in de huid van doktersdochter Louise. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken: ze feest, pakt bollen, en veroorzaakt heel wat problemen. Willem speelt Alex, haar klootzak van een lief, die ten allen tijde mee kan profiteren van het geld dat zijn vader op de bank heeft staan. Wat begint als een jongerenreeks op steroïden zoals ‘Euphoria’, eindigt met evenveel spanning als een true crime-reeks.

