Niet te zien in ‘De Verhulstjes’, wel in ‘Celebrity Masterchef’: Sarah Puttemans, vriendin van Viktor Verhulst, maakt tv-debuut

Een keukenprinses is Puttemans nochtans niet. “Dat ik als kok met het minst aantal kilometers in de keuken dit avontuur mag aangaan, maakt me wel een beetje zenuwachtig”, vertelt ze. “De lat ligt hoog, dus dat wordt pittig. Ik sta hier met een klein hartje, maar ik denk dat Viktor heel blij gaat zijn dat ik na dit avontuur toch een beetje kan koken (lacht) .”

Haar optreden in het programma is opmerkelijk, omdat de brunette nog niet te zien was in ‘De Verhulstjes’, de realitysoap van de bekende familie waar ze zelf deel van uitmaakt. Of nu ook een passage in de realityreeks op de planning staat, daar hebben ze bij Play4 “nog geen zicht op”. Laatste winnaar van ‘Masterchef’ was trouwens Mark Coucke. De kookwedstrijd is dit najaar te zien op Play4, de andere kandidaten worden later bekend gemaakt.