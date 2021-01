Niet slecht: zoveel gaan de ‘Sex and the City’-actrices verdienen aan de reboot

Sarah Jessica-Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis keren zonder Kim Cattrall terug naar het iconische programma. Dat doen ze niet zomaar, want per aflevering mogen de dames meer dan 1 miljoen dollar (zo'n 818.500 euro) op hun bankrekening verwachten. Als je dan weet dat het nieuwe seizoen 10 afleveringen zal tellen, zullen de actrices elk in totaal meer dan 8 miljoen euro in de wacht slepen.

Kim Cattrall (64), die de rol van Samantha vertolkte, lijkt er echter niet wakker van te liggen dat ze zo’n mooi bedrag misloopt. Op Twitter gaf Cattrall een ‘like’ op een bericht van een fan, haar enige reactie op het nieuws tot nu toe. “Ik hou zo veel van Sex and the City”, begon de fan. “Ook al ben ik verdrietig dat Samantha niet terugkomt, ik ben trots op je dat je doet wat goed voor je is en dit is een geweldig voorbeeld van jezelf op de eerste plek zetten. Goed gedaan, Kim.” Cattrall heeft jaren geleden al laten weten dat ze geen interesse heeft in een vervolg op de populaire reeks uit de jaren 90. “Dit gaat niet over geld. Dit gaat niet over meer scènes (dan iemand anders, red.). Dit gaat over de beslissing om één hoofdstuk van m’n leven te beëindigen, en een nieuw te beginnen”, vertelde ze.