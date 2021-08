Niet plezant als je staat te zingen en ze trekken je kleren uit": deze internationale topartiesten stalen de show in ‘Tien Om Te Zien

TV RECENSIE. ‘Raised by Wolves’: “Griezelig actueel”

22 augustus Na een oorlog tussen atheïsten en gelovigen is onze aarde verwoest en moet de mensheid evacueren naar een planeet B. Met het recente vernietigende klimaatrapport en de opmars van religieus extremisme, lijkt het plot van ‘Raised by Wolves’ actueler dan ooit. Of u deze post-apocalyptische sciencefictionreeks op ‘Streamz’ dringend moet inhalen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.