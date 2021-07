Niet om zonder handschoenen aan te pakken: dit zie je deze maand op Netflix, Disney+ en Streamz

TVJe denkt beter twee keer na voor je ruzie zoekt met de protagonisten van deze streamingmaand. Bikkelharde superhelden, kwaaie Spaanse diva’s of geniepige roddelverspreiders, ze zijn allemaal even gevaarlijk op hun eigen manier. Dit zie je in juli op Netflix, Disney+ en Streamz.

NETFLIX

‘Young Royals’ - vanaf 1 juli op Netflix

Een beetje zoals ‘The Crown’, maar dan zonder échte royals die erdoor tegen de schenen geschopt kunnen worden. In ‘Young Royals' maken we kennis met prins Wilhelm, die zich moet aanpassen aan het leven in een prestigieus internaat: Hillerska. Maar zijn hart volgen blijkt iets moeilijker dan hij verwacht had.

‘Virgin River’, seizoen 3 - vanaf 9 juli op Netflix

Zal romantiek eindelijk zegevieren in Virgin River? Daar komen we hopelijk achter in het derde seizoen van de reeks! Jammer genoeg kan het nooit eens makkelijk gaan voor de personages in romantische drama’s. Mel en haar geliefden moeten elkaar steunen tijdens moeilijke tijden. Het nieuwe seizoen belooft een brand, geruzie over voogdijregelingen, break-ups en zelfs een sterfgeval...

‘Sky Rojo’, seizoen 2 - vanaf 23 juli op Netflix

Ze zijn terug! De razend populaire dames uit ‘Sky Rojo’ zijn ook in het tweede seizoen van de reeks nog op de loop voor hun pooier. Adrenaline en actie, dat is wat de makers van de show - dezelfde meesterbreinen die achter ‘Casa de Papel’ zaten - hun kijkers beloven.

‘Fear Street’, kippenvelfilms in 3 delen - vanaf 2, 9 en 16 juli op Netflix

Wie vroeger huiverde bij het lezen van de Kippenvel-boeken, moet misschien niét naar de nieuwe ‘Fear Street’-trilogie op Netflix kijken. De drie films krijgen de titels ‘1994', ‘1978' en ‘1666', naar het jaartal waarin ze zich afspelen. De verhalen zijn gebaseerd op de griezelige vertelsels uit de kinderboeken, maar natuurlijk een tikje aangedikt om ook een volwassen publiek te doen schreeuwen.

‘How I Became A Superhero’ - vanaf 9 juli op Netflix

Onder het motto ‘beter een superheldenreeks te veel dan te weinig’: In een wereld waarin mensen en superhelden samenleven, krijgt een asociale agent de opdracht om samen met een slimme detective een plan dwarsbomen waarmee hun tegenstanders van plan zijn om superkrachten van helden af te nemen.

DISNEY+

‘Black Widow’ - vanaf 9 juli op Disney+ met Premier Access

Na lang wachten is ze daar dan eindelijk: in de spannende spionagethriller ‘Black Widow’ van Marvel Studios, wordt Natasha Romanoff - aka Black Widow - geconfronteerd met een gevaarlijke samenzwering die haar terugkatapulteert naar haar duistere verleden. Achtervolgd door een kracht die haar kost wat kost ten val wil brengen, moet Natasha afrekenen met haar vroegere leven als spion en met de verbroken relaties uit de tijd voor ze een Avenger werd. Black Widow is de eerste film in Fase Vier van het Marvel Cinematic Universe. De nieuwste film uit het Marvel-universum is te bekijken via Disney+ Premier Access, wat

‘Jungle Cruise’ - vanaf 30 juli op Disney+ met Premier Access

Trek samen met Dwayne Johnson en Emily Blunt op avontuur in ‘Disney’s Jungle Cruise’, een levendige en sensationele tocht door de Amazone met de bijdehante schipper Frank Wolff en de onverschrokken wetenschapper Dr. Lily Houghton. Leuk weetje: de film werd net als de succesvolle ‘Pirates of the Caribbean’-films gebaseerd op een attractie in Disney World.

‘Monsters At Work’ - vanaf 7 juli op Disney+

‘Monsters At Work’ ofwel ‘Monsters aan het Werk’ speelt zich af op de dag nadat de Monsters en Co.-energiecentrale begon met het oogsten van het gelach van kinderen om de stad Monstropolis van brandstof te voorzien. Dat allemaal dankzij Mike en Sulley’s ontdekking dat lachen tien keer meer energie oplevert dan gillen. De nieuwe film volgt het verhaal van Tylor Knauwtand, een enthousiast jong monster dat als beste leerling van de klas afstudeerde aan de Monsters Universiteit. Tylor heeft er altijd van gedroomd een Schrikker te worden, totdat hij een job krijgt bij Monsters en Co. en ontdekt dat bangmaken uit de mode is en lachen hip is. Tylor wordt tijdelijk verplaatst naar het Monsters En Co. OnderhoudsTeam (MECOT), waar hij moet samenwerken met een buitenbeentje terwijl hij probeert een Grappenmaker te worden.

‘Achter de attractie’ - vanaf 21 juli op Disney+

Ga mee achter de schermen van de Disneyparken en ontdek de magie achter de attractie. ‘Achter de Attractie’, van uitvoerend producenten Dwayne Johnson, Dany Garcia en Brian Volk-Weiss, onthult hoe de Haunted Mansion werd gevuld met 999 ‘happy haunts’, hoe de Twilight Zone Tower of Terror™ werd getransformeerd tot Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout! (en hoe ze de zwaartekracht daarbij trotseerden) en waarom het zo lang duurde voor Space Mountain werd gelanceerd. Van Jungle Cruise tot It’s a Small World en Star Wars: Galaxy’s Edge – de attracties in de Disney Parken hebben al miljoenen monden doen openvallen van de jaren ‘50 tot vandaag. En dit is het verhaal van hoe ze dat hebben gedaan.

STREAMZ

‘Gossip Girl’ - vanaf 9 juli op Streamz

Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper Eastside werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van ‘Gossip Girl’ onderworpen. De populaire serie maakt een comeback en toont hoe sociale media en New York veranderd zijn doorheen de jaren. De iconische serie werd oorspronkelijk uitgezonden tussen 2007 en 2012 en we zijn deze zomer eindelijk toe aan het spannende vervolg. You know you love me! XOXO, Gossip Girl.

‘Mocro Maffia’, seizoen 3 - vanaf 1 juli op Streamz

Fans zitten al een tijd op hete kolen voor het vervolg van ‘Mocro Maffia’, want seizoen 2 eindigde met heel wat spanning in de lucht. Niemand is veilig en daar komt in het derde seizoen geen verandering in. In de fictieve misdaadserie maken de drie beste vrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) de overstap van kleine criminaliteit naar het grotere werk. In no time hebben ze de hele cocaïne-handel in Amsterdam in handen. Door jaloezie en ruzie valt de vriendengroep echter uit elkaar en komen ze recht tegenover elkaar te staan. De Belgische acteur Saïd Boumazoughe (‘Patser’) zien we opnieuw in de rol van Achraf.

‘No Sudden Move’ - vanaf 2 juli op Streamz

De nieuwe film van Oscar winnaar Steven Soderbergh (‘Ocean’s Eleven’) speelt zich af in het Detroit van 1954 en volgt een groep kleine criminelen die onder mysterieuze omstandigheden bij elkaar gebracht worden. Ze worden ingehuurd om een document te stelen, een simpele taak die volledig fout afloopt. De groep moet samenwerken om te ontdekken wat er echt aan de hand is. Don Cheadle (‘Black Monday’) leidt een geweldige sterrencast met onder andere Benicio Del Toro (‘Sicario’), David Harbour (‘Stranger Things’), Jon Hamm (‘Mad Men’), Brendan Fraser (‘The Mummy’), Kieran Culkin (‘Succession’), Julia Fox (‘Uncut Gems’) en Ray Liotta (‘Goodfellas’).

‘Why Women Kill’, seizoen 2 - vanaf 14 juli op Streamz

In tegenstelling tot het populaire eerste seizoen, speelt seizoen twee zich volledig af in Los Angeles in het jaar 1949. Centraal staat het leven van Alma Fillcot (Allison Tolman: ‘Fargo’, ‘Good Girls’) een nogal slonzige en teruggetrokken huisvrouw die droomt van deel uit te maken van een elite lokale tuinclub, maar ze past echter niet tussen de andere opzichtige, goedgeklede vrouwen in de commissie. Haar man lijkt in eerste instantie naar de buitenwereld toe een zeer aardige dierenarts, maar tegelijkertijd heeft hij toch ook een donkere, geheime hobby. Op het moment dat ze dit geheim ontdekt, komt haar leven echter direct op haar kop te staan. De serie werd ontwikkeld door Marc Cherry die we kennen van ‘Desperate Housewives’ en ‘Devious Maids’.

STREAMZ+

‘Search Party’ - vanaf 14 juli op Streamz+

‘Search Party’ volgt een groep bevoorrechte, narcistische twintigers die betrokken geraken bij de zoektocht naar een vermiste vrouw die ze eigenlijk niet echt kennen. Dory (gespeeld door Arrested Developments Alia Shawkat) en haar misnoegde vriendje Drew (Stranger Things John Reynolds) worden berecht voor de dood van een privé detective. Met twijfelachtig bewijs proberen ze zichzelf te verdedigen, terwijl Elliott en Portia worstelen met hun rol als getuigen. Er ontstaat een mediacircus rond de rechtszaak en de vrienden worden tegen elkaar opgezet. Deze grappige reeks weet het perfecte evenwicht te vinden tussen donkere humor, mysterie en gestoorde personages.

